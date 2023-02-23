استقرار في سعر طن الأرز الشعير اليوم.. عريض الحبة بـ11 ألفا و700 جنيه

سجل سعر طن الأرز الشعير رفيع الحبة استقرارا اليوم، بينما شهد طن الأرز الشعير عريض الحبة حركة بيع وتداول على نطاق واسع لليوم الثاني على التوالي، وفقا لعمليات البيع والشراء التي أجريت اليوم الخميس بالأسواق الحرة والمتاجر في محافظات مصر.

سعر طن الأرز الشعير اليوم الخميس

وأكد حاتم عبدالغفار، عضو الغرفة التجارية بالقاهرة، ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة كفر الشيخ، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنّ سعر طن الأرز الشعير اليوم شهد حركة بيع على نطاق واسع خاصة للأرز الشعير رفيع الحبة، إذ سجلت أسعارها التالي:

- سعر طن الأرز الشعير عريض الحبة 11 ألفا و700 جنيه.

- استقر سعر طن الأرز الشعير رفيع الحبة عند11 ألفا و150 جنيها.

سعر طن الأرز الشعير اليوم والتسويق

وأشار حاتم إلى أنّ سعر طن الأرز الشعير اليوم سجل حركة تسويق لجميع المحافظات تخطت نحو 1700 طن أرز شعير من الأرز عريض ورفيع الحبة، لافتا إلى أن محافظتي الدقهلية وكفر الشيخ، ينتجان بواقع 81% من محصول الأرز الشعير علي مستوي محافظات مصر، والذي يشهد وفره في المعروض من الأرز الشعير بكميات كبيرة.