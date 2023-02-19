سعر طن الأرز الشعير اليوم.. «رفيع الحبة» بـ10 آلاف و950 جنيها

سجل سعر طن الأرز الشعير اليوم استقرارا لبعض أصنافه، وفقا لحركة البيع والشراء التي تمت داخل الأسواق الحرة والمتاجر في محافظات مصر اليوم الأحد.

سعر طن الأرز الشعير اليوم

وأكد حاتم عبدالغفار، عضو الغرفة التجارية بالقاهرة، ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة كفر الشيخ، في تصريحات لـ«الوطن»، أن سعر طن الأرز الشعير اليوم شهد استقرارا في سعر الأرز الشعير عريض الحبة، واستقر سعر طن الأرز الشعير عريض الحبة عند 11 ألفا و350 جنيها، وسعر طن الأرز الشعير رفيع الحبة 10 آلاف و950 جنيها.

نشاط حركة بيع الأرز الشعير اليوم

وأشار «حاتم»، أن سعر طن الأرز الشعير اليوم قد شهد حركة تداول على نطاق واسع داخل أسواق المحافظات، خاصة من الأرز الشعير عريض الحبة، مشيراً أن محافظتي كفر الشيخ والدقهلية ينتجان نحو 81% من الأرز الشعير من إجمالي المنزرع في محافظات مصر.