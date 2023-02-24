6 سلع مخفضة بمنافذ الإصلاح الزراعي بالشرقية أبرزها اللحوم والزيت

توفر الدولة عددا من المنافذ لبيع السلع الغذائية المتنوعة في المحافظات بأسعار مخفضة، وتضم محافظة الشرقية عددا من المنافذ التي تطرح خلالها السلع الغذائية بتخفيضات تصل لنحو 30% مقارنة بمثيلاتها في المحلات التجارية الخاصة، ولعل أبرز هذه المنافذ بمحافظات مصر منافذ الإصلاح الزراعي، منافذ «أهلا رمضان 2023» ومنافذ «كلنا واحد» و«أمان»، فيما تضم منفذ الإصلاح الزراعي بمحافظة الشرقية سلعا غذائية مخفضة أبرزها اللحوم والبيض والزيوت، والتي تم طرحها بكثافة بالتزامن مع اقتراب شهر رمضان المبارك.

الغرفة التجارية والتموين يعملان على طرح السلع بتخفيضات تصل 30%

ويوضح هاني السيد، يعمل بحسابات الغرفة التجارية بالشرقية لـ«الوطن» أن منافذا مخصصة تقيمها الدولة المصرية لعرض السلع الغذائية المتنوعة بأسعار مخفضة مثل معارض أهلا رمضان والتموين والإصلاح الزراعي وغيرها كمنافذ أمان وكلنا واحد لافتا إلى أنها تعمل جميعها لرفع الأعباء عن كاهل المواطن المصري.

تخفيضات أسعار اللحوم والبيض داخل الإصلاح الزراعي

ويضيف محمد نصر، بائع في أحد منافذ الإصلاح الزراعي بالشرقية، أن الأسعار تشهد تخفيضات مقارنة بالمحال التجارية، لافتا إلى بيع اللحوم بأسعار مخفضة تبدأ من 100 جنيه للكيلو.

وجاءت أسعار السلع الغذائية كالتالي:

أسعار اللحوم القطع والمفروم

سعر كيلو اللحم المفروم 170 جنيها

سعر كيلو اللحم القطع 175 جنيها

سعر كيلو كبدة 100 جنيه

سعر السكر والسلع الغذائية

سعر كيلو السكر 21 جنيها

سعر كيلو زيتون أخضر 33 جنيها

سعر كيلو زيتون أسود 38 جنيها

سعر كيلو زيتون كلاماتا 30 جنيها

سعر كيلو زيتون شرائح 38 جنيها

سعر طبق البيض الأبيض والأحمر حجم كبير

سعر طبق البيض الأبيض 113 جنيها

سعر طبق البيض الأحمر 116 جنيها

الشاي والنسكافيه

شاي العروسة باكو 40 حم 7 جنيهات

سعر شاي العروسة باكو 250 جم 40 جنيها

سعر علبة نسكافيه 12 كيس 19 جنيها

سعر باكو شاي ليبتون 250 جم 38 جنيها

سعر باكو شاي ليبتون 40 جم 7 جنيهات

سعر باكو بن 27 جنيها

سعر كيلو حلاوة طحينية 52 جنيها

سعر علبة جبنة عبور لاند 1\8 كيلو 6 جنيهات

سعر علية جبنة عبور لاند 1\2 كيلو 30 جنيها

أسعار الزيت المخفضة

زيت لأغراض الطهي والقلية لتر 63 جنيها

زيت عباد الشمس 2 لتر ونصف 140 جنيها

زيت زيتون لتر 100 جنيه

سمن كريستال 3 كيلو 110 جنيهات

مكرونة 350 جم 8 جنيهات.

تخفيضات على الأسعار للسلع والمنتجات الغذائية

وأشار إلى أن الغرفة التجارية تساهم مع مديرية التموين بمراقبة الأسعار بالمحافظة والعمل على طرح السلع الغذائية بأسعار مخفضة، لافتا إلى الاستعدادات لشهر رمضان المبارك بطرح السلع الكافية للمواطنين مع مراعاة التخفيضات.

6 سلع مخفضة بمنافذ الإصلاح الزراعي

وأكد نصر بالإصلاح الزراعي أن عددا من السلع داخل منفذ البيع يضم نحو 6 سلع يمكن شرائها بأسعار مخفضة مقارنة بالمحلات التجارية، أبرزها اللحوم، البيض، الزيوت، الشاي، المخللات، الجبن.