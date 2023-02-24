حملات مكثفة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بكفر الشيخ

تمكنت حملات الوحدات المحلية لمراكز ومدن الحامول وبلطيم وسيدي سالم ودسوق بمحافظة كفر الشيخ، من إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، ووقف مخالفات البناء، والتحفظ على المواد والمعدات المستخدمة في البناء، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

إزالة تعديات بمركز ومدينة الحامول

وتابع عصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول، حالات التعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، وتم إزالة فورية في المهد عبارة عن إزالة مبنى بالبلوك الأبيض على مساحة 80 مترا تعدي على أملاك الدولة بناحية 17 الصرف، وإزالة سمل خرساني ومباني بالطوب البلوك بقرية 63 الخاشعة على مساحة 100 متر، كما تمكنت الحملات من وقف بناء مخالف ورفع تسويات ومواد بناء تعدٍ على الأرض الزراعية بقرية الطيبة على مساحة 60 متر، إضافة لإزالة سور بالبلوك الأبيض على الأرض الزراعية على مساحة 80 مترا جمعية الكرامة بمنطقة غرب تيرة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف، وكان ذلك بحضور القسم الهندسي بالوحدة وحماية الأراضي.

كما تابع اللواء عمرو الفداوي، رئيس مركز ومدينة بلطيم، أعمال الحملة للتصدي لحالة تعدٍ على أرض زراعية، وهي عبارة عن أساس بالبلوك الأبيض بمنطقة الضوافرة التابعة للوحدة المحلية لقرية الربع وتمت الإزالة حتي مستوي سطح الأرض وتسليم الأرض لجهة الولاية بحضور نائب رئيس المركز والمدينة للإزالات والإشغالات، ومدير حماية الأراضي ومدير الجمعية الزراعية، ورئيس الوحدة المحلية لقرية الربع، والقسم الهندسي، وتم تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

وتابع غريب أحمد عارف، رئيس مركز ومدينة سيدي سالم، حملات إزالة التعدي على الأراضي الزراعية، والبناء بدون ترخيص بمركز ومدينة سيدي سالم، فتم إزالة 4 حالات بقري «القصابى، وأبو غنيمة، ومنشأة عباس»، حيث تم إزالة حالة تعدٍ بناء مخالف داخل الكتلة السكنية بقرية القصابى، وإزالة 3 حالات تعدٍ علي الأراضي الزراعية، كما تم إزالة حالة تعدٍ على الأرض الزراعية بجمعية م عباس خط الوكيل على مساحة 100 متر.

وتابع اللواء علاء يوسف، رئيس مركز ومدينة دسوق، وقف حالة بناء مخالف بعمل 2 عمود بالدور الخامس علوي، وجاري التحفظ على المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالف.

محافظ كفر الشيخ يُشدد على تنفيذ الإزالات الفورية

ومن جانبه، شدّد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على تنفيذ الإزالات الفورية لأي تعديات أو مخالفات بناء دون تقاعس أو تهاون فور رصدها وقبل تفاقمها على أن يتم متابعتها لعدم تكرار التعدي مرة أخرى، للحفاظ على الرقعة الزراعية، وحقوق الأجيال القادمة، ومستقبلها في غذاء سليم، مشيراً إلى متابعته المستمرة والدورية لهذا الملف الهام تنفيذاً لتعليمات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وتوجيهات الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ومتابعة اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، مؤكداً على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير المحاضر اللازمة حيال المخالفين والمتعدين على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والتصدي لها بكل حسم وشدة.

وذكر «نور الدين»، إن هناك توجيهات مشددة لجميع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والقري على أهمية الجاهزية من قبل كافة الوحدات المحلية وبالتعاون مع الأجهزة المعنية للتصدي الفورى وبكل حزم لأية حالات شروع بالتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وحالات البناء بالمخالفة للقوانين المنظمة.