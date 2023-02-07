إزالة تعديات ووقف أعمال بناء مخالف في 5 أحياء بالإسكندرية

شنت وحدة التدخل السريع في محافظة الإسكندرية حملة مكبرة، تمكنت من إيقاف أعمال بدون ترخيص بمنطقة أبيس خلف مقابر البقيع بالطريق الدائري، حيث تم فك شدة خشبية، والتحفظ علي كمية من الاخشاب والحديد بالإضافة إلى إيقاف أعمال بناء مخالف بعزبة الموظفين خلف منطقة ابيس ، والتحفظ على ونش.

ونفذ حي وسط برئاسة عزة سعد حملة مكبرة لإزالة التعديات علي الأراضي الزراعية حيث تم إزالة أعمال مخالفة عبارة عن سملات وأعمدة بالدور الارضي، والتحفظ علي كمية من الأخشاب في قرية أبيس 8 - 2 التحرير بجوار معهد الكوثر الازهري، كما تم إزالة أعمال مخالفة عبارة عن بناء أسوار من الطوب الابيض، بأرتفاع 3 متر، في قرية أبيس 7 - 8 والتحفظ على كمية من الأسمنت فضلا عن إزالة حوائط بالدور الخامس علوي بالعقار الكائن رقم 14 شارع المتحف ناصية السلطان حسين.

إزالة حوائط في حي العجمي

ونفذ حي العجمي، برئاسة هدى أبو كليلة حملة مكبرة للتصدى لأعمال البناء المخالف حيث تم إزالة حوائط وغرفتين من الطوب الأبيض بدون سقف منطقة أبو يوسف وإيقاف أعمال بناء روف بشارع خميس جويدة والتحفظ علي ونش والمعدات المستخدمة في الأعمال المخالفة فضلا عن إيقاف أعمال تشوين مواد بناء لأعمال غير مرخصة بإحدى الوحدات السكنية بشارع الأصدقاء، وتم التحفظ علي ونش والمعدات المستخدمة في المخالفة بالإضافة إلى إزالة جمالون صاج بالدور الثالث علوى بالعقار رقم 146 في الدرايسة قبلى طريق إسكندرية مطروح.

كما تم إزالة عدد 3 حالات بناء مخالف بقطاع أكتوبر عبارة عن حوائط بالدور السابع وكذا ازالة حوائط بالدور السابع بشارع 47 مع شارع 12 وإزالة حوائط بالدور الخامس بالكامل شارع 43 مع 2 وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وشهد حي أول العامرية، برئاسة السيد موسي حملة مكبرة لإيقاف أعمال بناء بدون ترخيص منطقة مرغم عباره عن أعمدة وسملات دور أرضي حيث تم فك الشدة الخشبية والتحفظ على كمية من الأخشاب وفك شدتين خشبيتين بالدور الأرضي بنجع العرجي وعبد القادر والتحفظ على خلاطة وكمية من الأخشاب.

ووجهت الدكتورة رباب مدني، رئيس ثان حي المنتزه، حملة مكبرة لإيقاف أعمال بناء مخالف في أحد العقارات بشارع ميناء أغادير حيث تم إيقاف الاعمال المخالفة وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالف

وتمكنت حملة في حي ثان العامرية برئاسة محارب هيلع من إيقاف أعمال بناء مخالف بدون ترخيص، عبارة عن سور من الطوب الابيض خلف شركه المياه في الناصرية.

الأجهزة التنفيذية تواصل حملاتها

ووفق بيان محافظة الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، تواصل الأجهزة التنفيذية في المحافظة على أستمرار الحملات والمتابعة الميدانية على مدار الساعة لمنع أي أعمال بناء على الأراضي الزراعية أو البناء المخالف وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة تجاه أي مخالف.