إزالة تعديات أملاك دولة بمحمية وادي دجلة

تابعت المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، جهود الأجهزة التنفيذية بحي المعادي، بقيادة اللواء أحمد جودة رئيس الحي، بعمل حملة مكبرة لإزالة التعديات بالبناء المخالف، والتعدي على أراضي أملاك الدولة بنطاق حي المعادي.

وشنت الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع قسم شرطة المعادي وشرطة المرافق والمتابعة الميدانية وإدارة الأملاك والشئون القانونية والإشغالات بالحي، بعمل حملة مكبرة لتنفيذ إزالة في المهد على أراضي أملاك الدولة، بمحمية وادى دجلة، حيث تم مصادرة المضبوطات وإيداعها بمخازن الحي.

أكدت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أن الدولة جادة في التصدي بكل حسم للتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، ولا تملك رفاهية وجود تعديات جديدة في ظل تداعيات التحديات الاقتصادية الحالية في العالم، مؤكدة أن تقييم أداء رؤساء الأحياء خلال الفترة الحالية، يأتي بناءً على معدلات الإنجاز في إزالة التعديات والمخالفات على أملاك وأراضي الدولة، ومنع أي تعديات على الأراضي الزراعية، وتحقيق المستهدف طبقا لتعليمات السيد اللواء محافظ القاهرة.

مواجهة التعديات

ووجهت «عبد المنعم»، باستمرار جهود أحياء المنطقة الجنوبية في مواجهة كل أشكال التعديات في المهد، والتصدي بحسم لأي محاولات من بعض المخالفين بالبناء المخالف أو التعديات على الأراضي، خاصة خلال أيام العطلات والإجازات الرسمية، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاههم.

دور وحدة المتغيرات المكانية

وتابعت أن وحدة المتغيرات المكانية الموجودة بالأحياء، بالتنسيق مع باقى الجهات المعنية بهذا الملف، ترصد أي تغيير يحدث على الأراضى الزراعية أو البناء المخالف، والتحرك السريع لإزالته في المهد، وعدم السماح بأي مخالفات جديدة، وتذليل أي معوقات تعترض تنفيذ الإزالات.

وشددت نائب المحافظ على رؤساء الأحياء، بضرورة المرور على الأراضي المستردة لمنع التعدي عليها مرة أخرى، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل من تسول له نفسه التلاعب بممتلكات الدولة.