وفاة المخرج تيسير عبود بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز 79 عاما

توفى المخرج الكبير تيسير عبود، بعد صراع مع المرض، عن عمر ناهز الـ79 عامًا، باعتباره من مواليد 10 أكتوبر عام 1944، ونعته الفنانة نبيلة عبيد، عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام، ووصفته بأنه كان فنانًا وصديقًا وعشرة لسنوات عمرها.

وفاة تيسير عبود عن عمر ناهز 79 عامًا

وقالت نبيلة عبيد: «اجتمعت الأحزان على قلوبنا، فقدنا فنانًا كبيرًا وصديقًا غاليًا وعشرة جميلة منذ سنوات طوال برحيل المخرج الكبير تيسير عبود».

واستطردت بقولها: «كما تألمت كثيرًا بوفاة الفنان السوري شادي زيدان شقيق النجم السوري الكبير أيمن زيدان، وجاء رحيله وتيسيرعبود، خسارة كبيرة للأسرة الفنية في مصر وسوريا والعالم العربي، البقاء لله خالص العزاء لنا ولأسرتيهما وإنا لله وإنا إليه راجعون».

أبرز أعمال تيسير عبود

ومن أبرز أعمال المخرج تيسير عبود في السينما «أيام العمر معدودة، ليالي لن تعود، شاطئ العنف، اللصوص، أبو البنات، انحراف، وداعًا يا ولدي، أنا وابني والآخرون، من بلا خطيئة، جنون المراهقات».

ومن أعماله الدرامية «الساقية تدور، الضابط والمجرم، قلبي ليس في جيبي، دمي ودموعي وابتسامتي، الوهم، كلمات، الوشاح الأبيض، نساء في الغربة، دموع في نهر الحب، حبيب الروح»، وأخر أعماله مسلسل «بفعل فاعل» عام 2012.