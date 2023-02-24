ضبط لحوم فاسدة وأسماك مجهولة المصد في حملات بكفر الشيخ

تمكنت حملات مديرية الطب البيطري على الأسواق والمحلات بكفر الشيخ، من ضبط 125 كيلوجرام أسماك مدخنة «رنجة» و110 كيلوجرامات سردين مجمد بإجمالي مضبوطات 235 كيلوجراما، وجميع المضبوطات مجهولة المصدر، وتم تحرير محضر رقم 1803 جنح مركز الرياض بالمخالفات، واتخاذ باقي الإجراءات القانونية والعرض على النيابة.

جاء ذلك،بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وبإشراف الدكتور محمد بشار، مدير عام الطب البيطري بكفر الشيخ، والدكتور شعبان مغنم، مدير عام الصحة العامة والمجازر، والدكتور أسامة عوض، مدير إدارة المجازر، والدكتور أحمد جبل، مدير عام إدارة الرياض البيطرية، بالاشتراك مع الرقابة التموينية بالرياض، برئاسة الدكتور الششتاوى محمد الششتاوى، رئيس قسم التفتيش على اللحوم بالمديرية، وعضوية كل من دكتورة منى عبد التواب، رئيس قسم التفتيش بإدارة الرياض البيطرية، وإسماعيل القادوم، مفتش الرقابة التموينية بالرياض.

ضبط لحوم بلدية غير صالحة للاستهلاك الآدمي

كما تمكنت الحملات من ضبط 27 كيلوجرام لحوم بلدية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، و5 كيلو لحوم جاموسي مذبوحة خارج المجازر الحكومية بإجمالي مضبوطات 32 كيلو، وتم تحرير محاضر أرقام 2032 و2033 جنح مركز فوه بالمخالفات، واتخاذ باقي الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة العامة.

تحصين 53 ألفا و500 طائر ضد الأمراض الوبائية

وفي سياق آخر، تمكنت مديرية الطب البيطري بكفر الشيخ، من تحصين 53 ألفا و500 طائر ضد الأمراض الوبائية، في إطار مكافحة مرض إنفلونزا الطيور، وتحصين بأجر 2750 طائرا بلقاح إنفلونزا الطيور، للحفاظ على الثروة الداجنة والصحة العامة للمواطنين.