حوادث 24 ساعة.. ضبط تشكيلين عصابيين بالقاهرة

كشفت وزارة الداخلية بأجهزتها المختلفة ملابسات العشرات من القضايا والجرائم على مستوى مختلف محافظات الجمهورية على مدار اليوم، لذا تستعرض «الوطن» أبرز وأهو حوادث اليوم التي أعلنت عنها الداخلية في بيانات رسمية خلال الـ24 ساعة الماضية.

تشكيل عصابي لسرقة المواطنين في الساحل

في منطقة الساحل بالقاهرة، نجحت الأجهزة الأمنية في القبض على شخصين كونا تشكيلا عصابياً متخصص في سرقة متعلقات المواطنين في الشوارع من خلال أسلوب الخطف باستخدام دراجة نارية ملك أحدهم، واعترفا بارتكاب 3 وقائع بنفس الأسلوب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما.

عامل انتحل صفة ضابط شرطة للنصب على المواطنين

وفي منطقة المقطم بالقاهرة، استطاعت الأجهزة الأمنية في القبض على أحد الأشخاص «عامل» في سوهاج، انتحل صفة ضابط شرطة وطلب من المواطنين مساعدته في جمع تبرعات من أجل علاج حالة مرضية وذلك عبر حساب على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حياله.

عصابة سرقة الأبواب الحديدية في مدينة نصر

وفي منطقة مدينة نصر بالقاهرة، كشفت الأجهزة الأمنية تشكيل عصابي متخصص في سرقة الأبواب الحديدية مكون من شخصين لهما معلومات جنائية سابقة، بتهمة سرقة الأبواب الحديدية من العقارات بدائرة القسم، واعترفا بوقائع السرقة، وبيعها خردة لدى أحد التجار، وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيالهما.