شاب يعترف بقتل صديقه خنقا بعد استدراجه للقليوبية بسبب 2000 جنيه

اعترف شاب بقتل جاره في منطقة الساحل بالقاهرة مشيرا إلى استدراجه بمحافظة القليوبية وقتله خنقًا وبعدها ألقى جثته في ترعة ثم هرب، وفوجئ بعد 3 أيام من الحادث بمداهمة الشرطة لمنزله والقبض عليه، وإحالته إلى النيابة العامة التي قررت حبسه بتهمة القتل العمد.

استدراج المتهم

وروى المتهم بقتل صديقه تفاصيل جريمته جلال جلسة تحقيق استغرقت 4 ساعات متصلة، مشيرا إلى أنه تربص بصديقه «محمود»، واستدرجه من مكان إقامته في الساحل بزعم مساعدته في نقل ثلاجها اشتراها من محل أدوات منزلية في شبرا الخيمة، وكانت هذه الحيلة بمثابة الطعم الذي قدمه المتهم لصديقه ونجح في قتله خنقًا بكوفية ثم حمل جثته وألقى بها في ترعة بالقليوبية ليخفي معالم الجريمة.

الخلاف على مبلغ 2000 جنيه

وأضاف المتهم في تحقيقات النيابة أن جاره اقترض منه مبلغ 2000 جنيه وعندما طالبه برد المبلغ بدأ الأخير يتهرب منه بزعم أن الظروف المادية لا تسمح وطلب مهلة من صاحبه وبعد انتهائها وجد المتهم «رجب»، أن صاحبه ليست لديه النية في السداد فحدث بينهما نقاشا حادا أثناء مكالمة هاتفية وبعدها اختفى المجني عليه من مكان إقامته بالساحل لمدة 30 يومًا ما جعل المتهم يخطط للانتقام منه وقتله.

النيابة تقرر حبس المتهم

وقررت النيابة العامة حبس المتهم بتهمة القتل العمد، وانتدبت الطب الشرعي لتشريح جثة المجني عليه لبيان أسباب وفاته، واستمعت النيابة لأقوال أسرة المجني عليه التي حررت محضرًا في قسم شرطة الساحل الأسبوع الماضي باختفاء المجني عليه وأنه يقيم بمفرده في الساحل بالقاهرة وتبين أن جاره قتله بسبب خلافات مالية.

ويقول الخبير القانوني حازم محمد المحامي بالنقض في حديثه لـ «الوطن»، إن عقوبة القتل العمد وفق قانون العقوبات مغلظة وهي: «يحكم على فاعل هذه الجناية (أي جناية القتل العمد) بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وهذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمد، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعني أن هناك تعددًا في الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها».