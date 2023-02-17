مصرع شاب مجهول الهوية دهسته سيارة في المقطم.. وهروب قائدها

تكثف الأجهزة الأمنية بالقاهرة، جهودها لكشف هوية جثة شاب مجهول دهسته سيارة في المقطم، وتمكن قائدها من الهرب، وجرى نقل الجثة لمشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة، ومعرفة هل توجد شبهة جنائية من عدمه.

وكلفت النيابة العامة، المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وانتدبت رجال الأدلة الجنائية لأخذ البصمات ومطابقتها بالبصمات المحفوظة لدى مصلحة الأمن العام والأحوال المدنية في محاولة لكشف هوية المتوفى.

وطلبت النيابة العامة تصوير جثة المتوفى ونشر الصورة في أقسام الشرطة المختلفة بالقاهرة للتعرف عليها من قبل المترددين على تلك الأقسام من المواطنين والعاملين بها، وطلبت التحفظ على كاميرات المراقبة في منطقة العثور على الجثة تمهيدا لتفريغها لكشف ملابسات الواقعة.

بلاغ بالعثور على جثة شاب في أحد شوارع المقطم

تلقى مأمور قسم شرطة المقطم بلاغا بالعثور على جثة شاب في أحد الشوارع بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبين العثور على جثة شاب مجهول الهوية.

وكشفت التحريات عن أن الشاب المتوفى تعرض لحادث دهس وتمكن قائد السيارة من الهرب، وجرى تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي أصدرت قراراتها المتقدمة.