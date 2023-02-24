حالة الطقس غدا في المحافظات.. «الأرصاد» تحذر من 3 ظواهر جوية

حالة الطقس غدا في المحافظات أوضحها خبراء هيئة الأرصاد الجوية في بيان قبل قليل، إذ تشهد المحافظات 3 ظواهر جوية وهي «الشبورة المائية الكثيفة، الغيوم الجزئية، نشاط للرياح المحملة بالرمال والأتربة»، وسجلت أقصى سرعة للرياح في جنوب سيناء وبلغت 30 كيلو متر في الساعة.

حالة الطقس غداً في محافظات

وعن حالة الطقس غداً في المحافظات حذرت الأصارد الجوية 5 فئات وهم: «مرضى الجيوب الأنفية، مرضى الحساسية، الأمراض التنفسية، مرضى حساسية العيون»، نظراً لنشاط الرياح المحملة بالرمال، بالإضافة إلى السائقين لتكون الشبورة المائية الكثيفة التي تؤدي إلى حجب الرؤية الأفقية في الساعات الأولى من الصباح.

الظواهر الجوية المتوقعة في حالة الطقس غدا بالمحافظات

وجاءت حالة الطقس غداً في محافظات القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري وهي: «القاهرة، الجيزة، القليوبية، الغربية، الشرقية، المنوفية» بارد في الصباح الباكر معتدل الحرارة نهاراً مع تكون الشبورة المائية والغيوم الجزئية وسجلت العظمى 21 درجة والصغرى 13 درجة.

وتشهد محافظات السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري وهي: «مطروح، الإسكندرية، البحيرة، كفر الشيخ» طقس مائل إلى البرودة ليلا بارد نهاراً مع تكون الشبورة المائية والغيوم الجزئية وسجلت العظمى 20 درجة والصغرى 13 درجة وبلغت سرعة الرياح 20 كيلو متر في الساعة.

وتزداد سرعة الرياح في جنوب سيناء والبحر الأحمر وبلغت سرعتها 30 كيلو متر في الساعة وسجلت العظمى 24 درجة والصغرى 16 درجة، مع طقس مشمس نهاراً مائل إلى البرودة ليلا.

وتستمر درجات الحرارة الصغرى في الانخفاض وذلك بمحافظات شمال الصعيد إذ سجلت 7 درجات في المنيا، مع تكون الشبورة المائية والغيوم الجزئية وسجلت العظمى 22 درجة وسرعة الرياح 28 كيلو متر في الساعة.

فيما بلغت العظمى في جنوب الصعيد 26 درجة والصغرى 11 درجة وبلغت سرعة الرياح 24 كيلو متر في الساعة مع طقس غائم جزئيا مائل إلى البرودة ليلا.