طلاب ينظمون ممرا شرفيا لأستاذ بجامعة كفر الشيخ: «عطاؤه مستمر»

نظم طلاب قسم التاريخ بكلية الآداب بجامعة كفر الشيخ، ممرًا شرفيًا، بساحة الكلية لتكريم الدكتور صبحي عبد المجيد إدريس، أستاذ التاريخ والحضارة الإسلامية بكلية، تكريمًا له، وتعبيرًا عن امتناهم له، بالتزامن مع بدء الفصل الدراسي الثاني للعام 2022 - 2023.

الطلاب استقبلوه بالورود ودرع تكريم

وتوقف طلاب الفرق الدراسية بالكلية، في ممر شرفي على طول الساحة لاستقبال أستاذ التاريخ والحضارة الإسلامية بكلية الآداب للاحتفال به؛ واستقبلوه بالورود ودرع التكريم، تقديراً له ولعطائه المستمر على مدى سنوات طويلة في قسم التاريخ.

وعبّر الطلاب عن حُبهم العميق للدكتور صبحي عبد المجيد إدريس، أستاذ التاريخ والحضارة الإسلامية بقسم التاريخ بكلية الآداب، وسط تصفيق حار منهم، تحية له، وشكر على محبته لهم، ومساعدتهم فى مادته العلمية، بالإضافة إلى توجيه النصيحة للطلاب بصفة عامة.

ممر شرفي لأستاذ جامعي

وقال محمد علي، أحد طلاب قسم التاريخ بكلية الآداب، لـ«الوطن»، أنهم لم يجدوا وسيلة للتعبير عن حُبهم وامتنانهم لأستاذهم الجامعي إلا بتنظيم ممر شرفى باعتباره أهم أداة للتعبير عن مدي تقديرهم له، متابعاً: «الدكتور صبحي عبد المجيد إدريس يُدرس لنا مادة التاريخ والحضارة الإسلامية، وما قُمنا به هو تقديرًا لجُهده وتفانيه في العمل والتدريس».

أحد طلابه: «امتحاناته بسيطة وغير معقدة»

وأضاف «عادل»، إن الدكتور صبحي إدريس قريباً من جميع الطلاب، ويعتبرهم أبنائه، وهم يعتبرونه كذلك والدهم، موضحاً: «كان بيشرح المادة لأي طالب متعسر في فهمهما أثناء المحاضرة، وامتحاناته بسيطة وغير معقدة».

ومن جانبه أعرب الدكتور صبحي عبد المجيد إدريس، أستاذ التاريخ والحضارة الإسلامية بكلية الآداب بجامعة كفر الشيخ، عن شعوره بالفخر والسعادة البالغة بما قدمه له طلابه، مؤكداً على استمراره في بذل العطاء لجميع طلاب الكلية.