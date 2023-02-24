تفحم جثة سائق فى حريق التهم سيارته على الطريق الإقليمي بالقاهرة

لقي قائد سائق سيارة نقل ثقيل مصرعه تفحما إثر اشتعال النيران في كابينة سيارته، وتمكنت القوات من السيطرة علي الحريق وإخماد النيران، وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى السلام التخصصي تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب مفتش الصحة للكشف الظاهري وبيان سبب الوفاة ومعرفة هل توجد شبهه جنائية من عدمه وصرحت بالدفن، وكلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وطلبت انتداب لجنة فنية لفحص السيارة والوقوف على أسباب الحريق، كما طلبت من المرور ملف السيارة لفحصه.

بداية البلاغ

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغا بنشوب حريق في سيارة بالطريق الإقليمي، وعلى الفور تم الدفع بسيارة إطفاء، وبالانتقال تبين نشوب حريق في كابينة سيارة نقل ثقيل، وتمكن رجال الإطفاء من إخماد النيران، وبالفحص تبين العثور على جثة السائق متفحمه تماما، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفي السلام التخصصي.

رفع حطام السيارة

ودفعت الإدارة العامة للمرور بالمعدات اللازمة وجرى رفع حطام السيارة وتسيير الحركة المرورية، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي أصدرت قراراتها المتقدمة.