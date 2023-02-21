السيطرة على حريق بمخزن مواد بترولية في الدقهلية دون إصابات «صور»

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الدقهلية، من السيطرة على حريق هائل نشب داخل أحد مخازن المواد البترولية والبنزين بمدينة المطرية.

وكان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارًا، يفيد ورد بلاغ من مأمور مركز شرطة المطرية بنشوب حريق داخل أحد مخازن المواد البترولية في مدينة المطرية، ما تسبب عنه حالة من الهلع والقلق لدى الأهالي، لكن لم ينتج عن الحريق أي إصابات.

السيطرة على حريق مخزن مواد بترولية

وانتقلت ضباط الشرطة وقوات الحماية المدنية وسيارات الإطفاء إلي موقع الحريق، وتبين نشوب الحريق داخل أحد المخازن لتجارة المواد البترولية بسوق السمك في مدينة المطرية، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة عليه، دون وقوع إصابات.

السيطرة على الحريق دون إصابات

وهرعت سيارات الإسعاف إلي موقع المخزن، وتمكنت من السيطرة على الحريق، ولم يسفر الحريق عن خسائر في الأرواح أو إصابات.

وحُرر عن ذلك محضر، وجرى عرضه على النيابة العامة لاستكمال التحقيق، وتم إخطار قسم الأدلة الجنائية لمعرفة سبب اندلاع الحريق.