سيدة تتخلص من الوزن الزائد بالمخبوزات الصحية.. فقدت 30 كيلو والسر في 8 مكونات

«مخبوزات بيتي مضمونة بمكونات صحية»، مشروع أسسته ولاء عبد العزيز، منذ ما يزيد على شهر، بعد أن دوامت على الطعام الصحي لمدة عام، للتغلب على الأزمات التي لحقت بها، التي كان من أبزرها وفاة والدها، ومعاناتها من نقص فيتامين، تسبب لها في زيادة وزنها بشكل رهيب، إلا أنها استعادة نفسها خلال عام، وقررت أن تستفيد من تجربتها بمشروع مميز، لينطبق عليها مقولة «من رحم المحنة تولد المنحة».

مشروع «ولاء».. أكل بيتي بمكونات صحية

اتبعت «ولاء» الطعام الصحي للتغلب على الأزمة الصعبة التي مرت بها، «وزني زاد وأنا بحب الحلويات»، فبحثت عن بدائلها الصحية، وبدأت تصنيع الحلويات والمخبوزات في البيت بمكونات صحية بمقادير قليلة، تكفيها هي وأصدقائها الذين شجعهوها على الفكرة: «قالوا لي شغل أحلى من الجاهز وفكرت أقدم حاجة زي كده للناس».

وخلال عام فقدت 30 كيلو من وزنها الزائد: «استعادت نفسي ورضيت عن شكلي، وحياتي أصبحت أفضل»، ما دفعها إلى أن تؤسس مشروعها للمخبوزات والحلويات «البيتي»، منذ بداية الشهر الأول من العام الجاري، لمساعدة الباحثين عن الطعام الصحي، لا سيما الذين يعانون من مرض السكري أو غيره.

الابتعاد عن السكر والدقيق الأبيض واستخدام بدائلهم

أسست «ولاء» مشروعها «Healthy Home» لإعداد مخبوزات صحية متنوعة خالية من الدقيق والسكر الأبيض والدهون المهدرجة، وتعتمد بالأساس على دقيق الشوفان والقمح الكامل والعسل و«سكر استيفيا» و«دبس التمر» وزيت جوز الهند وزيت الزيتون والزبد النيوزلاندي أو البقري، لتكون المنتجات صحية 100%، فضلا عن استخدامها دقيق الحمص والعدس والأرز، لمن يتبعون نظاما غذائيا لإنقاص الوزن «دايت».

جميع المخبوزات من البسكويت والكيك والبقسماط والقُرص و«المخبوزات الدايت»، تعدها «ولاء» في منزلها، وتطور فيها بعمل مخبوزات ووصفات جديدة، بعد أن لاقت فكرتها رواجًا لقلة توافر المخبوزات الصحية ذات الجودة العالية، حيث تتميز منتجاته بجودة المكونات والنظافة: «كأني بعمل الحاجة لنفسي مش بغش في منتج، والشكل زي الجاهزة والطعم صحي جدًا وأحلى من الجاهز»، وتبيعها بهامش ربح بسيط: «مش باخد غير التكلفة وزيادة بسيطة جدًا حق الغاز والتغليف».