في عيد ميلاد فردوس عبدالحميد.. قصة خلافها مع يوسف شاهين بسبب فيلم اليوم السادس

شخصية قوية تظهر مع ملامح وجهها وصوتها الرخيم، وتتجسد ببراعة في أعمالها الدرامية التي تتقن اختياراتها فتصبح واقعية أكثر منها تمثيل خلف الكاميرات، إنها الفنانة الكبيرة فردوس عبدالحميد التي تحتفل اليوم بعيد ميلادها، إذ وُلدت يوم 25 فبراير 1947، في محافظة الإسكندرية، وحصلت على البكالوريوس من المعهد العالي للفنون المسرحية قسم التمثيل عام 1969.

فردوس عبد الحميد بدأت رحلتها الفنية بالمسرح القومي، وقدم للسينما المخرج كمال الشيخ للعمل مع الفنانة سعاد حسني في فيلم «على من نطلق الرصاص» عام 1975، إلا أن بدايتها الحقيقة كانت بعد مشاركتها في مسلسل «ميزو» عام 1977، وتوالت بعده العديد من الأعمال الفنية في التليفزيون والسينما والمسرح.

عملت الفنانة فردوس عبد الحميد مع المخرج يوسف شاهين وقالت في لقاء تلفزيوني سابق، إنه في مرة أرسل لها دورا في فيلم «إسكندرية ليه»، ولكنه كان بسيطا للغاية، لذلك رفضته، على الرغم من إصراره على وجودها في الفيلم.

وعرض عليها المشاركة في دور مهم لجدة توفيت ابنتها في فيلم «اليوم السادس»، فحرصت على تنفيذ كل ما يتطلبه الدور، موضحة: «بعد ما عملت تيست الملابس والصوت، ورتبت نفسي وحبيت الدور وكل حاجة، فجأة لقيته بيكلمني في التليفون وبيقولي يا فردوس مش هينفع تعملي الدور في الفيلم ده»، فسيطرت عليها حالة من العصبية، وردت عليه قائلة: «على فكرة أنت اللي هتخسر مش أنا»، نظرا لأن «شاهين» أسند الدور للفنانة داليدا بدلا منها.