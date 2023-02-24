«بقالة الإسكندرية»: توقعات بتراجع أسعار كيلو الأرز 10 جنيهات خلال أيام 

قال حازم المنوفي، رئيس شعبة البقالة والمواد الغذائية والعطارة بغرفة التجارية بالإسكندرية، إن أسعار الأرز ستتراجع خلال الأيام المقبلة، نتيجة للإجراءات التي اتخذتها الحكومة في الوقت الراهن، حيث سينخفض سعر الكيلو من 6 إلى 10 جنيهات عن الوقت الجاري.

أسباب توقعات انخفاض أسعار الأرز في مصر

وأضاف رئيس شعبة البقالة والمواد الغذائية والعطارة بغرفة التجارية بالإسكندرية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الخطوات التي اتخذتها وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور على المصيلحي في استيراد الأرز من الخارج والتعاقد على 50 ألف طن أرز أبيض مستورد لطرحه للمواطنين بأسعار مخفضة، تساهم في انخفاض أسعار الأرز الحالية.

وأوضح حازم المنوفي أن استمرار الوزارة في استيراد الأرز سيضرب أي محاولة للاحتكار من قبل بعض المغرضين، ويساهم في تراجع أسعار الأرز في السوق الخارجية بعيدا عن المعارض.

قيمة انخفاض أسعار الأرز المتوقعة

وأشار إلى أن أسعار الأرز حالياً متفاوتة من 18 إلى 28 جنيها، إلا أنه من المتوقع أن الأرز فائق الجودة الذي يباع بمبلغ 28 جنيها للكيلو، سينخفض سعره ليباع من 18 إلى 22 جنيها، حسب التقديرات وقتها.