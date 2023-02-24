أسعار 6 سلع غذائية أساسية في معارض أهلا رمضان.. الأرز بـ14 جنيها

تشهد معارض أهلا رمضان 2023 في جميع المحافظات، إقبالًا كبيرًا من قبل المواطنين، بسبب انخفاض أسعار 6 سلع غذائية أساسية أبرزها الأرز، والزيت، والسكر، واللحوم، الذين تم توفيرهم بأسعار مخفضة تصل نسبة التخفيض بها إلى نحو 40% في بعض السلع، وذلك تخفيفًا للأعباء عن كاهل المواطنين خلال استقبال شهر رمضان المبارك.

وتستعرض «الوطن» أسعار 6 سلع غذائية أساسية في معارض أهلا رمضان 2023، بينها الأرز والزيت اللذين سجلت أسعارهما مفاجأة للمواطنين.

أسعار الأرز في معارض أهلا رمضان

وأعلن رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز بإتحاد الصناعات، في بيان صحفي، أنّ أسعار الأرز في معارض أهلا رمضان 2023 تبدأ من 14 جنيهًا للكيلو، بينما تتراوح في المحال التجارية والسوبر ماركت من 21 جنيهًا وحتى 23 جنيهًا للدرجة الأولى، مُشيرًا إلى أنّ الأرز سيكون متوفرًا بكميات كبيرة بدءًا من شهر مارس المُقبل، بعدما أعلنت وزارة التموين عن مناقصة لتوريد الأرز المستورد.

وتراوحت أسعار الأرز في معارض أهلا رمضان 2023 بين 14 حتى 20 جنيهًا حسب النوع ونسبة الكسر.

أسعار الزيت في معارض أهلا رمضان

وتبدأ أسعار الزيت في معارض أهلا رمضان، من 35 جنيهًا للعبوة وزن 800 مللي، وجاءت أبرز أسعار الزيت اليوم كالتالي:

سعر زجاجة زيت ست البيت لتر: 37.5 جنيهًا

زيت سندباد 700 مللي: 40 جنيهًا.

سعر زجاجة زيت سندباد لتر: 60 جنيهًا.

زيت طعامة 900 مللي: 55 جنيهًا.

عرض 2 زجاجة زيت لتر: 115 جنيهًا.

زجاجة زيت طعامة + زجاجة زيت صولو: 105 جنيهات.

زيت سلايت لتر: 49 جنيهًا بدلًا من 55.

زيت عافية بلس 1600 مللي: 120 جنيهًا بدلًا من 125.

زيت عافية ذرة 2200 مللي: 169 جنيهًا بدلًا من 175 جنيهًا.

زيت ذرة النقاء 1800 مللي: 125 جنيهًا.

أسعار السكر في معارض أهلا رمضان

ويتوافر السكر بأسعار مخفضة في معارض أهلا رمضان، حيث تبدأ أسعار السكر من 14.5 جنيهًا مقارنةً بـ18 إلى 20 جنيهًا في السوبر ماركت والمحال التجارية.

أسعار اللحوم والدواجن في معارض أهلا رمضان

وفيما يخص أسعار اللحوم والدواجن، فقد جاءت كالتالي وفقًا لقائمة أسعار السلع التي وضعتها مديرية التموين والتجارة الداخلية بمعرض أهلا رمضان بمحافظة الفيوم:

سعر طبق البيض اليوم: 86 جنيهًا.

سعر كيلو الفراخ المجمدة: يبدأ من 65 جنيهًا للكيلو.

سعر اللحوم البرازيلي المجمدة: 120 جنيهًا

سعر اللحوم السوداني الطازجة: 135 جنيهًا.

سعر اللحوم البلدي: يتراوح بين 170 وحتى 175 جنيهًا.

سعر الدجاجتين المستوردة وزن 1600 جرام: 75 جنيهًا.

سعر كيلو الأوراك المجمدة: يتراوح بين 60 وحتى 65 جنيهًا.

سعر البانيه المجمد وزن 900 جرامًا: 60 جنيهًا.