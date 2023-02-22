تعرف على أسعار الأرز الشعير.. توريد نحو 580 ألف طن

بلغ إجمالي عمليات البيع والشراء على طن أرز الشعير خلال الفترة من 21 يناير الماضي حتى أمس الثلاثاء، نحو 580 ألف طن أرز شعير، وذلك وفقًا لعمليات البيع والشراء التي تمت داخل الأسواق الحرة والمتاجر في محافظات مصر.

سعر طن الأرز الشعير وعمليات بيع واسعة

قال حاتم عبدالغفار عضو الغرفة التجارية بالقاهرة، ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة كفر الشيخ، في تصريح لـ«الوطن»، إن أسعار طن الأرز الشعير تباينت كالتالي:

- سجل سعر طن الأرز الشعير عريض الحبة 11 ألفا و550 جنيهاً.

- سجل سعر طن الأرز الشعير رفيع الحبة 11 ألفا و50 جنيهاً.

سعر طن الأرز الشعير والمباع

وأشار «حاتم»، إلى أن عمليات تداول الأرز الشعير بالأمس شهدت بيع نحو 580 ألف طن أرز شعير عريض الحبة والأرز الشعير رفيع الحبة خلال شهر حتى الأمس، حيث تم توريد نحو 370 ألف طن أرز شعير من محافظة كفر الشيخ، و210 آلاف طن أرز من محافظة الدقهلية، لافتاً إلى أن محافظتي كفر الشيخ، والدقهلية، تنتجان نحو 81% من الأرز الشعير على مستوى محافظات مصر.