أسعار الأرز في معارض أهلا رمضان 2023.. تبدأ من 14 جنيها للكيلو

سجلت أسعار الأرز في معارض أهلا رمضان 2023 انخفاضا مقارنة بالأسعار في الأسواق الأخرى بالمحافظات، حيث بلغ سعر الأرز في معرض أهلا رمضان بشبين الكوم عاصمة محافظة المنوفية، 15 جنيها للكيلو الواحد المعبأ، بحسب ما أعلنته وزارة التموين.

أسعار الأرز في معارض أهلا رمضان 2023

وفي محافظة الشرقية تتراوح أسعار الأرز في معارض أهلا رمضان 2023 بين 14 جنيها إلى 18 جنيها للكيلو المعبأ، وفي محافظة سوهاج سجل سعر كيلو الأرز 14.5 جنيه للكيلو داخل المعارض المنتشرة في جميع المنافذ على مستوى المحافظة، وفي محافظة الغربية سجل سعر كيلو الأرز 14 جنيها.

كما أعلنت وزارة التموين أن أسعار الأرز في معارض أهلا رمضان 2023، تتراوح بين 14.5 جنيه للكيلو إلى 16.5 جنيه، وفق نسبة الكسر، وفي محافظة الغربية سجل سعر الأرز في المعارض 15 جنيها، كما تتوفر بعض الأنواع بأسعار تصل إلى 17 جنيها.

أسعار السلع في معارض أهلا رمضان 2023

وشهدت معارض أهلا رمضان في جميع المحافظات إقبالا كبيرا من المواطنين لشراء السلع الغذائية بأسعار مخفضة، وجاءت كالتالي:

سعر 900 جرام سكر 17.5 جنيه

سعر كيس المكرونة 400 جرام 9 جنيهات

سعر كيلو العدس 40 جنيها

سعر ترمس 1 كيلو 34 جنيها

سعر الزيت يبدأ من 35 جنيها

سعر علبة سمنة 1 كيلو 50 جنيها

سعر كيلو اللحوم السوداني ‏الطازجة 135 جنيها

سعر كيلو اللحوم البرازيلي المجمدة 120 جنيها

سعر طبق البيض 85 جنيها.