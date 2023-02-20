أسعار الأرز في المنافذ ومعارض «أهلا رمضان» اليوم.. أقل 10 جنيهات من الأسواق

تواجه وزارة التموين والتجارة الداخلية، ارتفاع أسعار الأرز في السلاسل التجارية والمحلات المختلفة، من خلال ضخ أطنان كثيرة من الأرز في جميع منافذ الوزارة ومعارض «أهلا رمضان» والمجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للأغذية، بالإضافة إلى منافذ وزارة الزراعة، وذلك بأسعار مخفضة وبأقل من سعره داخل السلاسل التجارية بنحو 10 جنيهات.

أسعار الأرز اليوم في المنافذ

تراوحت أسعار الأرز اليوم في جميع معرض أهلا رمضان، ومنافذ جمعيتي، ووزارة التموين، وأمان، وكلنا واحد، ومنافذ وزارة الزراعة، والمجمعات الآستهلاكية التابعة للشركة القابضة للأغذية، بين 14.50 جنيه و15 جنيها.

أسعار الأرز في السلاسل التجارية

على الجانب الآخر اختلفت أسعار الأرز اليوم في المحال والسلاسل التجارية المختلفة، حيث تراوحت بين 20 إلى 25 جنيها، وذلك في جميع المحافظات.

أسعار الزيت في المجمعات الأستهلاكية وأهلا رمضان

وفي نفس الأطار حرصت الدولة أيضا من خلال وزارة التموين على توفير الزيت في جميع منافذها، لتلبية جميع احتياجات المواطنين، خاصة في منافذ كلنا واحد والزراعة والمجمعات الاستهلاكية وأهلا رمضان.

- الزيت وزن 750 جراما بـ37 جنيها.

- زيت وزن 700 جرام بـ35 جنيها.

- زيت وزن 2 لتر بـ100 جنيه.

- وزن 2 لتر بـ90 جنيهًا.

- وزن 2.5 لتر بـ130 جنيها.

- وزن لتر وفقا للنوع 50 جنيهًا.

- وزن لتر وفقا للنوع 55 جنيهًا.

- وزن 3 لتر وفقا للنوع بسعر 135 جنيهًا.

- وزن 2 لتر وفقا للنوع سعر 170 جنيهًا.