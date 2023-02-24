أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 18 يسجل 1436 جنيها

تعد أسعار الذهب اليوم في مصر، من أكثر الأشياء التي يهتم بها المواطنون، خاصة الراغبون في استثمار أموالهم، أو المقبلون على الزواج، أو حتى الراغبون في شراء هدايا عيد الأم، حتى يتمكنوا من معرفة الوقت المناسب للشراء.

أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 21

وجاءت أسعار الذهب اليوم في مصر، بمحلات الصاغة والأسواق في نهاية تعاملات اليوم، كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 24

بلغ سعر جرام الذهب عيار 24، نحو 1914 جنيهًا للبيع، و1926 جنيها للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 21

وصل سعر جرام الذهب عيار 21 إلى قيمة تتراوح بين 1675 و1685 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18

وبالنسبة لسعر جرام الذهب عيار 18، سجل اليوم 1436 جنيهًا للبيع، و1444 جنيها للشراء.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم، 13400 جنيه للبيع، و13480 جنيها للشراء.

سعر كيلو الذهب

وسجل سعر كيلو الذهب اليوم 1.914.286 جنيها للبيع، فيما سجل قيمة 1.925.714 جنيها للشراء.

أسعار الذهب في سوق المال

وعن أسعار الذهب اليوم بسوق المال العالمية، سجل سعر جرام عيار 18 نحو 43.77 دولار، فيما جاء سعر جرام الذهب 21، ليسجل 51.06 دولار، ووصل سعر جرام الذهب عيار 24 إلى 58.36 دولار.