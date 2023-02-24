الذهب يخسر مكاسب يناير بسبب الدولار.. وهدوء المبيعات في مصر

انخفضت أسعار الذهب العالمي لليوم الرابع على التوالي بعد أن فشل الذهب في محاولات التعافي في ظل هيمنة الدولار الحالية، ليتجه المعدن النفيس إلى تسجيل انخفاض للأسبوع الثاني على التوالي نهاية هذا اليوم، بحسب تقرير «جولد بليون».

أدنى مستوى في 8 أسابيع

وسجلت أسعار الذهب الفورية أدنى مستوى اليوم عند 1819.64 دولار للأوقية بعد أن افتتحت جلسة اليوم عند 1822.48 دولار للأوقية لتتداول حالياً على ارتفاع طفيف عند 1823.0 دولارا للأوقية، يأتي هذا بعد أن سجلت أسعار الذهب يوم أمس أدنى مستوى في 8 أسابيع عند 1817.37 دولار للأونصة.

وخلال هذا الأسبوع انخفضت أسعار الذهب عالمياً بنسبة 1.3% ليمحو بذلك جميع المكاسب التي سجلها خلال شهر يناير الماضي، والذي قد شهد ارتفاعا بنسبة 5.5% الأمر الذي يعكس قوة الاتجاه الهابط الذي يواجه أسعار الذهب حالياً في الأسواق المالية.

وصدرت بيانات النمو عن الاقتصاد الأمريكي خلال الربع الأخير من العام الماضي، ليشهد التقييم الثاني لمؤشر الناتج المحلي الإجمالي نمو بنسبة 2.7% أقل من التقييم الأولي بنسبة 2.9%.

وأظهرت بيانات نمو الاقتصاد الأمريكي خلال الربع الرابع أن الزيادات الكبيرة التي قام بها البنك الاحتياطي الفيدرالي في أسعار الفائدة منذ العام الماضي قد تؤدي إلى ركود اقتصادي في وقت لاحق من عام 2023، ولكنه قد يكون ركود معتدل خاصة مع استمرار قطاع العمل في إظهار قوة كبيرة وعدم تأثر حتى الآن.

وتعد هذه أخبار إيجابية للذهب لكن على المدى المتوسط، حيث أن التحركات الإيجابية الحالية للدولار الأمريكي ومحضر اجتماع الفيدرالي الأخير الذي أظهر إصرار البنك على الوصول بهدف التضخم إلى 2% عن طريق رفع أسعار الفائدة، تجبر على التراجع على المدى القصير، حيث تنتظر الأسواق حالياً الوصول إلى المستوى 1800 دولار للأوقية.

وتراهن الأسواق الآن على قيام بنك الفيدرالي بزيادة أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة خلال اجتماعه القادم في مارس ومايو، مع توقعات أخرى مستمرة في التزايد أن اجتماع شهر يونيو قد يشهد رفع بربع نقطة مئوية أيضاً.

وتنتظر الأسواق اليوم صدور مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي عن شهر يناير والذي من المتوقع أن يشهد ارتفاع بنسبة 0.3% من القراءة السابقة 0.1%.

أسعار الذهب محلياً

وانخفضت أسعار الذهب محلياً خلال تداولات اليوم الجمعة ليسجل سعر الجرام عيار 21 الأكثر شيوعاً 1684 جنيها، وذلك مع استمرار الهبوط في أسعار الذهب العالمية وغياب التقلبات في الأسواق المحلية واستقرار سعر صرف الجنيه الأمر الذي يدفع الأسواق المحلية لتعكس تحركات السوق العالمية.