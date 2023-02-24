استمرار تراجع الذهب عالميا ومحليا والأوقية تسجل 1820 دولارا

انخفض الذهب إلى 1820 دولارًا للأوقية يوم الجمعة، ومن المقرر أن يغلق الأسبوع منخفضًا بما يزيد عن 1% عند أضعف مستوى له حتى الآن هذا العام، حيث استمرت التوقعات بتشديد السياسة النقدية لفترة أطول في الضغط على أسعار السبائك، وأظهرت أحدث البيانات تباطؤًا أكثر ليونة في مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي مما كان متوقعًا في السابق، بينما انخفضت طلبات إعانة البطالة بشكل غير متوقع الأسبوع الماضي وأكدت عناد سوق العمل الضيق في الولايات المتحدة.

هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%

وتأتي البيانات بعد وقت قصير من إصدار محضر الاجتماع الأخير للجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، حيث أكد صناع السياسة على أن التضخم ظل أعلى بكثير من هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2% وأن سوق العمل ظل ضيقًا للغاية، مما يساهم في استمرار الضغط الصعودي على الأجور والأسعار، في المقابل، جاءت هذه التحديثات في أعقاب بيانات التضخم والوظائف ومبيعات التجزئة الأقوى من المتوقع في الولايات المتحدة والتي دعمت حالة المزيد من التشديد النقدي.

أسعار الذهب فى مصر

وفى مصر سجلت أسعار الذهب تراجعا بشكل ملحوظ، حيث سجل سعر الذهب عيار 18 نحو 1440 جنيها للجرام، وتراجع سعر الذهب عيار 21 عند 1680 جنيها للجرام، وتراجع سعر الذهب عيار 24 إلى نحو 1920 جنيها للجرام، وانخفض سعر الجنيه الذهب نحو 13440 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.