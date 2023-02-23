انخفاض أسعار الذهب عيار 21 بقيمة 5 جنيهات

انخفضت أسعار جرام الذهب عيار 21 اليوم، بقيمة 5 جنيهات، بحسب تقارير مؤسسات تداول الذهب والبورصات، وشعبة الذهب العامة للغرف التجارية، التي أوضحت أنّ عيار 21 سجّل نحو 1685 جنيها، الآن مقارنة بـ1690 جنيها صباحا.

وأوضح تقرير الأسعار، عبر موقع شعبة الذهب والمجوهرات بغرفة القاهرة التجارية الرسمي، أنّ جرام الذهب عيار 24 سجل 1.926 جنيه، وعيار 18 نحو 1.444 جنيه، وعيار 14 نحو 1.123 جنيه للجرام، موضحة أنّ جميع الأسعار دون إضافة المصنعية.

وأشار بيان تقرير الأسعار على موقع شعبة الذهب والمجوهرات بغرفة القاهرة التجارية الرسمي، إلى أنّ سعر الجنيه الذهب بلغ 13 ألفًا و480 جنيها، دون إضافة الدمغة أو الضريبة، فيما سجّلت أسعار الذهب العالمية 1.825 دولارًا للأوقية.