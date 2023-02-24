إصابة 12 بينهم 7 أطفال في تصادم سيارتين على طريق «الإسماعيلية -السويس»

أصيب 12 شخصاً بينهم 7 أطفال في تصادم سيارتين على طريق «الإسماعيلية - السويس»، بمفترق سرابيوم بمحافظة الإسماعيلية.

نقل المصابين إلى المستشفى فايد

تلقى اللواء محمود عاشور مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من اللواء هنري إبراهيم رئيس الشبكة الوطنية للسلامة والطوارئ، يفيد بوقوع حادث تصادم بين ميكروباص وسيارة ملاكي بمفارق سرابيوم.

وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث تحت إشراف الدكتور حسين كساب مدير مرفق الإسعاف بمحافظة الاسماعيلية، تمهيدا لنقل المصابين إلى مستشفى فايد لتلقي الإسعافات الأولية، وتبين من تقرير الإسعاف إصابة كل من محمد محمد أحمد، 42 عاما، مصاب بكدمات وسحجات بالساقين واشتباه بخلع في الكتف، ومعاذ علي السيد محمد 4 أعوام، يقيم في أبوسلطان، مصاب بجرح قطعي بالرأس 4 سم وسحجات بالوجه، وعائشة علي السيد محمد، شهران، وحنان محمد محمد أحمد، 53 عاما، مقيمين في أبوسلطان، وسندس محمد حسين، 16 عاما، وأبوبكر محمد سعيد، 5 أعوام، ومحمد علي السيد، 9 أعوام، ورابعة محمد أحمد، 15 عاما، وحسين جمعة محمد 16، عاما، و3 آخرين لم تحدد هوياتهم بعد.

السرعة الزائدة سبب الحادث

وكشفت تحريات رجال البحث الجنائي بمديرية أمن الإسماعيلية، الأولية، عن أن سبب الحادث هو السرعة الزائدة، وجرى تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات لمعرفة ملابسات الحادث.