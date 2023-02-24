إصابة شخصين في تصادم سيارتين بشبين القناطر

تمكنت أجهزة المرور بالقليوبية من إعادة الحركة المرورية بمنطقة مستشفى الشاملة بشبين القناطر، عقب رفع آثار حادث تصادم بين سيارتين، أسفر عن إصابة شخصين، فيما قررت جهات التحقيق الاستعلام عن حالة المصابين وطلب تحريات المباحث وندب المهندس الفني لفحص مكان الحادث.

تفاصيل تصادم شبين القناطر

وكانت مدينة شبين القناطر قد شهدت إصابة شخصين في تصادم سيارة ميكروباص وأخرى نقل بمنطقة الشاملة دائرة مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية بسبب السرعة، حيث اصطدمت السيارة الأولى بالثانية من الخلف، وتم نقل المصابين إلى مستشفى شبين القناطر العام، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المختصة التحقيق، وأمرت بالتحفظ على السيارتين وطلب تحريات المباحث والاستعلام عن حالة المصابين.

بلاغ بتصادم سيارتين في شبين القناطر

تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا من مأمور مركز شرطة شبين القناطر يفيد وقوع حادث تصادم أمام منطقة الشاملة بدائرة مركز شرطة شبين القناطر.

انتقلت الأجهزة الأمنية وتبين اصطدام سيارة ميكروباص بأخرى نقل من الخلف، ما أسفر عن إصابة شخصين، وتم نقلهما للمستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المختصة التحقيق.