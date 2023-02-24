«فودة»: زلزال السويس لم يشعر به أهالي محافظة جنوب سيناء

أكد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، أن غرفة عمليات المحافظة بالديوان العام لم تتلق أي بلاغات بشأن وقوع هزة أرضية، موضحا أن أهالي المحافظة لم يشعروا بالزلزال الذي وقع فجر اليوم الجمعة بمحافظة السويس.

زلزال السويس

وأضاف «فودة» في تصريحات لـ«الوطن»، إن زلزال السويس، والذي جاء بقوة 4.1 على مقياس ريختر وبعمق 10 كيلومترات، يبعد عن مدينة رأس سدر، أقرب المدن للسويس، بنحو 60 كيلومترا تقريبا، موضحاً أن أهالي رأس سدر لم يشعروا بالهزة الأرضية.

تجارب إخلاء المدارس

وتابع «فودة»، أن مديرية التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء نفذت عدة تجارب بالمدارس عن الزلزال لتعريف الطلاب والمعلمين كيفية التعامل حال حدوث زلزال أثناء اليوم الدراسي، مؤكدا أنه جرى إرسال تكليفات لكل الجهات الحكومية بالمحافظة لتنفيذ تجارب مماثلة من أجل الحفاظ على أرواح المواطنين.