مصرع سيدة سقطت من الطابق الرابع في شبرا.. والتحريات: «كانت بتنشر غسيل»

لقيت سيدة مصرعها إثر سقوطها من الطابق الرابع في منطقة شبرا الخيمة، وجرى نقل الجثة لمشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة ومعرفة هل توجد شبهة جنائية من عدمه وصرحت بالدفن.

وكلفت النيابة العامة، المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وطلبت استدعاء أسرة المتوفاة لسماع أقوالها حول الواقعة وملابساتها وهل تتهم أحدا بالتسبب في الواقعة من عدمه، وطلبت النيابة العامة التحفظ على كاميرات المراقبة بالمنطقة المحيطة لعقار المتوفاة تمهيدا لتفريغها.

مستشفى اليوم الواحد يستقبل جثة سيدة سقطت من الطابق الرابع

تلقى مأمور قسم شرطة أول شبرا الخيمة، إخطارا من مستشفى اليوم الواحد بوصول جثة «أسماء. م»، 55 عاما، بادعاء السقوط من علو، وجرى العثور على الجثة وبالفحص تبين أنها ترتدي كامل ملابسها الداخلية والخارجية، كما تبين خلو الجثة من ثمة إصابات ظاهرية.

التحريات: لا توجد شبهة جنائية في الواقعة

أكدت التحريات عدم وجود شبهة جنائية في الوفاة، وأضافت أن المتوفاة فقدت توازنها أثناء نشر الغسيل وسقطت من بلكونة شقتها في الطابق الرابع، ما أسفر عن وفاتها، وجرى تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي أصدرت قراراتها المتقدمة.