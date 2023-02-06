قصة جريمة كرداسة.. لماذا ألقى عامل «الكاوتش» زوجته من الطابق الرابع؟

داخل شوارع منطقة «الصفطاوي» بدائرة قسم شرطة كرداسة كانت الأمور تبدو طبيعية، الكثير من أهالي المنطقة ينشغلون بأعمالهم اليومية، في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر أول أمس السبت، صمت يعم أرجاء المكان، حتى قطعه أصوات صرخات واستغاثات إحدى السيدات تسقط من علو، جثة هامدة في وسط الشارع والدماء تسيل من جسدها، لتتجمع المارة والجيران حول جثمان السيدة، وأبلغوا الشرطة والإسعاف التي حضرت في غضون دقائق قليلة.

نقلت السيدة إلى المستشفى لإسعافها ولكن لفظت أنفاسها الأخيرة بعد وصولها بدقائق قليلة، وتمّ نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان أسباب الوفاة.

بلاغ يكشف الواقعة

بدأت رجال الأجهزة الأمنية البحث والتحري، فور استقبال بلاغ يفيد مقتل ربة منزل «سماح.س»، 25 عامًا، ربة منزل في كرداسة، من أحد المستشفيات مصابة بكسر في الجمجمة ونزيف داخلي متوفية، انتهت حياتها على يد زوجها «عامل كاوتش» 35 عامًا، بسبب خلافات أسرية قامت على أثرها المجني عليها بالتوجه إلى شرفة المنزل فقام بدفعها عمدًا، وتمّ القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة، فتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

تمثيل الجريمة

خضع المتهم لجلسة تحقيق واعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق بنيابة كرداسة الجزئية، واصطحبت الأجهزة الأمنية المتهمين إلى مسرح الجريمة للتمثيل بالصوت والصورة، وسط إجراءات أمنية مشددة، وصدر قرار بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات، وجددها قاضي المعارضات 15 يومًا، مع طلب تحريات المباحث التكميلية حول الواقعة؛ للوقوف على ظروف وملابسات الحادث.

عقوبة القتل العمد

ذكر المحامي تامر الشايب الخبير القانوني، لـ«الوطن»، عقوبة القتل العمد، قائلًا إنَّها وردت في الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات التي نصت على أنه يحكم على فاعل هذه الجناية أي جناية القتل العمد بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، مشيرًا إلى أنَّ هذا الظرف المشدد، يفترض أن الجاني ارتكب بجانب جناية القتل العمد جناية أخرى، وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعني أن هناك تعددا في الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.