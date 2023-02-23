العثور على جثة شاب بأحد شوارع شبرا..والتحريات: جرعة مخدرات زائدة

عثرت الأجهزة الأمنية على جثة شاب بأحد شوارع دائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة، وجرى نقل الجثة لمشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة ومعرفة هل توجد شبهه جنائية من عدمه.

وطلبت النيابة العامة أخذ عينه من جثة المتوفي وإرسالها للمعمل الكيماوي بالطب الشرعي لإجراء تحليل الكشف عن تعاطي المخدرات بأنواعها المختلفة لبيان إذا كان سبب الوفاة هو تعاطي المتوفي لجرعة مخدرات زائدة من عدمه وصرحت بالدفن، وكلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وطلبت استدعاء أسرة الشاب المتوفي لسماع أقوالها حول الواقعة وملابساتها وهل تتهم أحدا بالتسبب في الواقعة من عدمه.

بلاغ من الأهالي بالعثور على جثة شاب

تلقى مأمور قسم شرطة أول شبر الخيمة بلاغا من الأهالي بالعثور على جثة شاب بدائرة القسم، وبالانتقال تبين العثور علي جثة شاب يدعي «عادل.م.إ»، في العقد الرابع من العمر، وبالفحص تبين أنه يرتدي كامل ملابسه، كما تبين خلو الجثة من ثمة إصابات ظاهرية.

التحريات

وكشفت التحريات عدم وجود شبهه جنائية في الوفاة، ورجحت أن سكون سبب الوفاة هو تعاطي المتوفي جرعة مخدرات زائدة من مخدر الفودو، وتم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي أصدرت قراراتها المتقدمة .