تشكيل لجنة لفحص كوبري مشاة الثلاجة.. وتجنيب نصفه في شبرا الخيمة

واصل عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية واللواء مهند حسام الدين مصطفى رئيس هيئة الطرق والكباري متابعتهما على أرض الواقع لأعمال رفع كوبري مُشاة الثلاجة بنطاق حي غرب شبرا الخيمة إثر سقوطه فجر اليوم الخميس، نتيجة اصطدام سيارة نقل مُحمل عليها حفار مما أدى إلى غلق الطريق الزراعي بالمنطقة من الاتجاهين دون وقوع أي خسائر بشرية.

وتمكنت الأجهزة المرورية والتنفيذية بالمحافظة بالتنسيق مع الهيئة العامة للطرق والكباري من تقسيم كوبري مشاة الثلاجة بحي غرب شبرا الخيمة لنصفين، كما تمكنت الأوناش المشاركة بأعمال الرفع من تجنيب نصف الكوبري في الاتجاه القادم من القاهرة إلى مدينة بنها تمهيدا لفتحه أمام الحركة المرورية، فيما تواصل القوات رفع وتجنيب النصف الآخر تمهيدا لإعادة فتح الحركة المرورية على الطريق من جديد.

الدفع بونش جديد لموقع سقوط كوبري مشاة الثلاجة بشبرا

أوضح محافظ القليوبية في بيان له أنه تم الدفع بـ4 أوناش حمولة 200 طن و120طن تابع للهيئة الهندسية للقوات المسلحه، وحمولة 160طن و120طن تابعين لشركة المقاولين العرب،.

ويزن كوبري مُشاة الثلاجة 120 طنا، وقد تم معاينة موقع الحادث وكوبري الشرقاوية من قبل هيئة الطرق والكباري والمرور وكافة الأجهزة المعنية.

لجنة فورية لإصلاح النيوجيرسي

ونسقَّ محافظ القليوبية مع هيئة الطرق والكباري بتشكيل لجنة فورية لإصلاح النيوجيرسي والانتهاء من إنشاء كوبري مشاة جديد لسهولة تنقُل المواطنين عليه.

وكانت غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة قد تلقت بلاغا فجر اليوم الخميس بسقوط كوبري مشاة الثلاجة على الطريق الزراعي بنطاق حي غرب شبرا الخيمة دون وقوع خسائر.