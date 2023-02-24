شباب في دمياط يطلقون مبادرة لبيع السلع بأسعار مخفضة.. اللحمة بـ180 جنيها

أطلق مجموعة من الشباب في قرية ميت أبو غالب بمركز كفر سعد بمحافظة دمياط مبادرة الخير، لتوفير السلع الغذائية الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة.

مواجهة جشع بعض التجار

وقال هاني رمزي مسؤول مبادرة الخير في دمياط لـ«الوطن»، إن هذه المبادرة هدفها أن تقف بجانب المواطن العادى لتساعده فى تحمل أعباء الحياة وتوفر له جميع السلع الغذائية من زيت وسكر ولحوم وجميع المستلزمات الغذائية.

وأضاف عمرو الشوبكى أحد أهالى البلدة ومن الشباب المشاركين في المبادرة أن الهدف منها أيضًا بجانب أنها تقف مع المواطن العادي ومحدودي الدخل، وأيضا تقف في مواجهة جشع بعض التجار واحتكارهم للسلع وأن يراعوا الدقة فى الأسعار.

تلبية احتياجات المواطن البسيط

وأكد أمير أبو العز منسق المبادرة، أنها تلبي احتياجات للمواطن البسيط بأسعار مناسبة تقل عن المحلات التجاريه فى الأسواق وذات جوده عالية.

أسعار السلع والبقوليات

وأضاف أحمد رفاعي أحد الشباب المشاركين في المبادرة أن أسعار السلع الغذائية هي العدس 40 جنيها الكيلو، وكرتونة الملح بـ10 جنيهات، والمكرونة بـ15جنيها، والدقيق 17 جنيها، والزيت 41 جنيها، والشعرية 17 جنيها واللوبيا 45 جنيها، والسكر الأبيض 17 جنيها، ولسان العصفور 18 جنيها، والأرز الفاخر 15 جنيها، والجبنة الدمياطي 48 جنيها الكيلو، وكيلو اللحمة 180جنيها.