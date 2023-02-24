إصابة 19 شخصا في انقلاب سيارة محملة بـ«جهاز عروسة» بالبحيرة.. «صور»

أصيب 19 شخصا إثر انقلاب سيارة نصف نقل محملة بجهاز عروسة، على طريق «مصر - الإسكندرية» الزراعي، أمام منطقة التوفيقية، اتجاه القاهرة، بنطاق مركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، وحرر محضر بالواقعة.

انقلاب سيارة محملة بجهاز عروسة في البحيرة

ورد إخطار إلى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، من مأمور مركز شرطة إيتاي البارود، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة نقل محملة بجهاز عروسة على طريق «مصر - الإسكندرية» الزراعي، بنطاق منطقة التوفيقية اتجاه القاهرة، ما أدى إلى إصابة 19 شخصاً.

إصابة 19 شخصاً في حادث بالبحيرة

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وتبين إصابة 19 شخصاً، وجرى نقلهم إلى مستشفى إيتاي البارود العام، لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وجرى رفع حطام الحادث وعودة الحركة المرورية إلى طبيعتها، وتحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق في الحادث للوقوف على ملابساته.