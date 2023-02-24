إصابة 5 أشخاص في مشاجرة بين عائلتين بأسيوط

أصيب 5 أشخاص بجروح وكسور متفرقة بأنحاء الجسم في مشاجرة بين عائلتين بمنطقة الغنايم قبلي التابعة لمركز الغنايم في أسيوط، وتم تحويل المصابين إلى مستشفى الغنايم المركزي وأسيوط الجامعي لتلقي العلاج.

بلاغ بنشوب مشاجرة بين عائلتين بمنطقة الغنايم قبلي

كان اللواء أحمد جمال الدين، مدير أمن أسيوط، تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة الغنايم، يفيد بورود بلاغ بنشوب مشاجرة بين عائلتين بمنطقة الغنايم قبلي.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وضباط وحدة المباحث وتبين نشوب مشاجرة بين عائلتين بمنطقة الغنايم قبلي بسبب خلافات الجيرة وأخرى سابقة.

أسماء المصابين

ونتج عن المشاجرة إصابة كل من «على ا.ح 39 عاما»، و«أحمد أ.ح» 25 عاما، و«أحمد ح.ح» 65 عاما و«حسام ا.ح» و«محمود ا.ح» 30 عاما وتم تحويلهم إلى مستشفى الغنايم المركزي وأسيوط الجامعي لتلقي العلاج، وجارٍ تحرير محضر بالواقعة والعرض على النيابة وضبط طرفي المشاجرة.

العقوبة المتوقعة

وعن العقوبة المتوقعة، قال حسن عبداللطيف، المحامي، في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، إن عقوبة جنحة الضرب يتم تحديدها حسب التقرير الطبي، سواء كانت الإصابة هي جرحاً سطحياً أو قطعياً، وأيضاً حسب الآلة المستخدمة في الضرب، سواء كانت حادة أو غيرها، وتتوقف العقوبة أيضاً على حجم الإصابة، وإذا كانت كدمات وتستجوب أيضاً العلاج لمدة 21 يوماً؛ مشيراً إلى أن العقوبة تتراوح بين السجن شهراً حتى عام أو الغرامة.