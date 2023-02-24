الرئيس السيسي: شبكة الطرق الجديدة تحل الأزمة المرورية للجيزة بالكامل

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال جولة لتفقد سير العمل في مشروعات المحاور والطرق بالجيزة: «الحل اللي إحنا عملناه ده، أوجدنا بيه شبكة طرق جديدة تحل المسألة دي لمنطقة الجيزة بالكامل أو لمحافظة الجيزة بالكامل».

وأضاف الرئيس السيسي خلال الجولة التي عرضتها قناة EXTRA NEWS: «هنا كان فيه كتلة سكانية ضخمة في المنيل والزمالك والمهندسين ومدينة الشيخ زايد و6 أكتوبر والقرية الذكية ثم باقي المحافظات، وحجم الحركة الموجود فيها كان بيعاني خلال السنين اللي فاتت من قلة المحاور اللي بيتحرك عليها».

وتابع: «الـ200 كيلو دول قللوا كثافة الحركة على باقي المحاور اللي كانت قبل كده قد إيه؟ وحجم التلوث اللي كان موجود نتيجة الزحمة دي كان إيه؟ وحجم استهلاك الوقت والوقود إيه؟».

وواصل: «أنا يهمني نقول للناس إحنا مش بنتكلم على مشكلة المنشية أو صفط اللبن بس، لكن إحنا بنتكلم عن ربط كتل سكانية ضخمة جدًا وتحل المسائل للكتل دي، الـ200 كيلو دول حكاية تانية خالص وتكلفتها تكلفة كبيرة جدًا لأن وإحنا بنعمل ده مش بنعمل في أرض فاضية ولكن مشغولة إما بالزراعة أو بالمباني وبنضطر نعوضها».