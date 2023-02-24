الوسط الفني ينعى شادي زيدان: شخص لن يتكرر.. خسارة كبيرة

حالة من الحزن الشديد سيطرت على الوسط الفني خلال الساعات القليلة الماضية، بسبب وفاة الفنان السوري شادي زيدان، وتحولت صفحات نجوم الفن إلى دفتر عزاء.

نبيلة عبيد: رحيله خسارة كبيرة

ونعت نبيلة عبيد الفنان شادي زيدان عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام قائلة: «تألمت كثيرا بوفاة الفنان السوري شادي زيدان شقيق النجم السوري الكبير أيمن زيدان، ورحيله خسارة كبيرة للأسرة الفنية في مصر وسوريا والعالم العربي.. البقاء لله خالص العزاء لنا، وإنا لله وإنا إليه راجعون».

وقال الفنان الأردني منذر رياحنة عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام: «لا حول ولا قوة إلا بالله.. إنا لله وإنا إليه راجعون.. البقاء لله في وفاة النجم شادي زيدان الله يرحمه .. خالص العزاء للصديق وائل زيدان والنجم أيمن زيدان وكل العائلة الكريمة».

صفاء سلطان: شادي زيدان شخص لن يتكرر

ونعته الفنانة الأردنية صفاء سلطان عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام قائلة: «ما بعرف نعزي حالنا ولا نعزي عيلتك يلي هي عيلتنا ولا نعزي والدتك ولا أولادك أحبابك كتار وانت شخص ما رح تتكرر بأخلاقك ومحبتك وطاقتك الحلوة وطيبة قلبك رحت لمكان أحسن بكتير يا شادي سلملي على بابا.. دخيلك يا الله هالقلب شو بدو يتحمل… الرحمة لروحك يا طيب يا رفيقي».

وأضافت قائلة: «الصبر والسلوان لكل عائلة زيدان الغوالي والصبر والسلوان ربي يغفر لك ويجعل مكانتك عالية في جنات النعيم ولا حول ولا قوة إلا بالله».

ونعته كندا علوش قائلة: «رحمة الله على الفنان شادي زيدان.. العزاء لأسرته وأصدقائه».