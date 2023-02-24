رئيس «الأعلى للقضاء» يقدم العزاء في وزير العدل الأسبق بمسقط رأسه بالغربية

بدأ المواطنون التوافد لتقديم واجب العزاء في المستشار محفوظ صابر العربي، وزير العدل الأسبق، مساء اليوم الجمعة، بمسقط رأسه بقرية مشلة التابعة لمدينة كفر الزيات بالغربية، الذي وافته المنية أمس الخميس، بحضور عدد من الشخصيات القضائية بمصر.

وحضر إلى قرية مشلة، وحرص على تقديم واجب العزاء المستشار محمد عيد محجوب رئيس المجلس الأعلى للقضاء، إلى جانب لفيف من رؤساء عدد من المحاكم والقضاة، وكان أهالي قرية مشلة، التابعة لمركز كفر الزيات، شيعوا جثمان الراحل، عقب الانتهاء من صلاة الجمعة، وأداء صلاة الجنازة عليه، من مسجد المحطة وسط حالة من الحزن على رحيل رمز من رموز القضاء المصري.

نعي قضاة طنطا

من جانبه نعى نادي قضاة طنطا، المستشار محفوظ صابر وزير العدل الأسبق، أحد أبناء محافظة الغربية ورموزها، وقال المستشار أحمد عوني، رئيس نادي قضاة طنطا،: «إن القضاء المصري فقد قاضياً جليلاً أفنى كل حياته في محراب العدالة مؤدياً دوره على الوجه الأكمل، وينعي نادي قضاة طنطا ببالغ الحزن والأسى المستشار محفوظ صابر وزير العدل الأسبق ورئيس محكمة الاستئناف، داعين المولى عز وجل أن يتغمده برحمته ويسكنه فسيح جناته».

نبذة عن وزير العدل الأسبق

يذكر أن المستشار محفوظ صابر من مواليد قرية مشلة عام 1945، وتخرج من كلية حقوق جامعة الإسكندرية عام 1965، وعين معاونا للنيابة العامة، وتدرج في السلك القضائي، وعين وزيراً للعدل عام 2014، في حكومة المهندس إبراهيم محلب.