"عمدة دبركي": حريق منوف حدث في عزبة زوجة وزير العدل الأسبق فاروق سيف النصر

أكد عادل عطالله، عمدة قرية دبركي بمحافظة المنوفية، أن الحريق الهائل الذي نشب في الأراضي الزراعية على طريق طملاى الجديد، كان في عزبة تملكها زوجة وزير العدل الأسبق فاروق سيف النصر في زمام القرية.

وأضاف عمدة القرية، في تصريحات خاصة لـ "الوطن"، أنه لم يعرف سبب الحريق حتى الآن، ولم يتم اتهام أي شخص في الحريق، مؤكدا أنه دمر أشجارا وأراض زراعية في العزبة.

من جانبه أكد أحمد الجنزوري أحد أهالي مركز منوف، وشاهد عيان، أن الحريق التهم الأراضي الزراعية بعمق 300 متر، مما آثار حالة من الذعر والفزع بين المواطنين من أهالي القرية الذين أبلغوا مركز الشرطة بالحريق لمحاولة السيطرة عليه.

الجدير بالذكر أنه تم الدفع بعدد 4 سيارات إطفاء لمحاولة السيطرة علي الحريق بعد ارتفاع ألسنة اللهب وصعوبة السيطرة عليه.