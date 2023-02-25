3 مواعيد للقبول في 100 فرصة عمل بالإسكندرية.. مرتبات تبدأ من 4000 جنيه

جددت مديرية القوى العاملة في الإسكندرية، دعوتها لفتيات المدينة لاقتناص فرصة ضمن 100 فرصة عمل جديدة للفتيات في إحدى المؤسسات بالإسكندرية أبرزها مندوبات، على أن يبدأ التقديم الأسبوع المقبل.

ترصد «الوطن» مواعيد المقابلات المتاحة للوظائف والشروط المرجوة في المتقدمة، بالإضافة إلى مميزات الوظائف.

مواعيد وأماكن المقابلات الشخصية

- يوم الاثنين 27 فبراير في فرع فلمنج ومقره 17 شارع بن النديم ناصية شارع محمد فريد برج باراديس.

- يوم الثلاثاء 28 فبراير في فرع فيكتوريا 394 شارع مصطفى كامل ميدان الساعة أمام مرور الساعة.

- يوم الأربعاء 1 مارس فرع العجمي شارع إسكندرية مطروح أبو يوسف وأمام شارة الزهور.

شروط التقديم في فرص العمل بالإسكندرية

- يقتصر التقدم على الوظائف للإناث فقط من سن 18 إلى 35 سنة.

- المؤهل عالٍ أو فوق المتوسط أو متوسط.

- القدرة على العمل الميداني outdoor.

- تقيم المتقدمة بالنطاق الجغرافي للمنطقة المرشحة للعمل بها.

مميزات العمل

- رواتب تبدأ من 4000 جنيه، بالإضافة إلى حوافز وبدلات وأجر متغير.

- تأمين صحي عام وخاص وتأمينات اجتماعية، بالإضافة إلى وثيقة تأمين على الحياة.

- فرص للترقي.

- مواعيد العمل من 9 صباحا حتى 4 عصرا وإجازة أسبوعية يومي الجمعة والسبت.