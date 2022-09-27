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القوى العاملة: تطعيم العاملين بمديرية البحر الأحمر ضد فيروس B

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ماهر هنداوي
02:12 م | الثلاثاء 27 سبتمبر 2022
القوى العاملة: تطعيم العاملين بمديرية البحر الأحمر ضد فيروس B

بدأت مديرية القوى العاملة في البحر الأحمر، تطعيم العاملين بالجرعة الثالثة ضد فيروس الكبد B، بالتعاون مع اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات، للحد من انتشار الفيروس والحفاظ على صحة العاملين.

تطعيم العاملين بالوزارات ضد فيروس B

وتلقت الوزارة تقريرا اليوم الثلاثاء، يوضح أنّ ذلك يأتي تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان لحصول العاملين بالوزارات ومديرياتها على التطعيم المضاد لفيروس الكبد للحد من خطر انتشاره.

من جانبه أشاد سعيد عبد الراضي مدير المديرية بالتعاون مع مديرية الصحة والسكان بمحافظة البحر الاحمر لإنجاز هذا العمل ،وذلك للحد من انتشاره والحفاظ علي صحة العاملين والمترددين على المديرية ، موجها الشكر للجنة القائمة على تقديم التطعيم للعاملين، وجميع الأطقم الطبية لما يبذلونه من جهد فى الحد من انتشار فيروس الكبد (B) ، فضلًا عن دورهم في نشر الوعي بين المواطنين.

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محرر صحفي بجريدة الوطن، ومسئول عن ملف وزارة الشباب والرياضة.