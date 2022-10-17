مديرية القوى العاملة بقنا تُسلم 53 عقد عمل للفتيات

سلمت مديرية القوى العاملة بمحافظة قنا، 53 عقد عمل لفتيات، بالتعاون مع وحدة المساواة بين الجنسين بالمديرية، بحضور اللواء طيار أح /أشرف الداودي محافظ قنا، والدكتور حازم عمر نائب المحافظ.

وقال أحمد جابر مدير مديرية القوى العاملة بالمحافظة، أن هذه الفرص تأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة تضافر جهود جميع مؤسسات الدولة لتوفير حياة كريمة لجميع المواطنين وتنفيذا لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاته بأهمية توفير فرص عمل مناسبة للشباب المصري في مختلف القطاعات لتوفير مصدر رزق مناسب يكفل لهم حياة كريمة ويحقق متطلبات الحياة .

وأشار إلى ان العقود تتمثل في ٢٨ عقد عمل في مدارس دريمز، ١٢ عقد عمل في مدارس اجيال المستقبل، ٧ عقود عمل في مستشفى الشفاء التخصصي، ٣ عقود عمل في مدارس جيرمان سكول الالمانية، عقد عمل في شركة امان للمشروعات ، عقد عمل حضانة كيدز ، عقد عمل شركة طائر الفنيق لصناعة ودرفلة الحديد.

حضر التسليم :الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم ، وفضيلة الشيخ ماهر علي جبر وكيل وزارة الأوقاف ، والدكتور راجي تواضروس وكيل وزارة الصحة ، والدكتورة هدي السعدى مقرر فرع المجلس القومي للمرأة ، وحنان صابر مدير وحدة تكافؤ الفرص بالمحافظة ، وعدد من القيادات السياسية والتنفيذية بالمحافظة .