أسماء 19 مصابا في انقلاب سيارة محملة بجهاز عروسة بالبحيرة

حصلت «الوطن» على أسماء 19 مصاباً، جراء وقوع حادث انقلاب سيارة نقل محملة بجهاز عروسة على طريق« مصر - إسكندرية » الزراعي بنطاق مركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

أسماء مصابي حادث انقلاب سيارة جهاز عروسة في البحيرة

أسفر الحادث عن إصابة كل من « آدم.أ. م»،11 سنة، و«إبراهيم.ا.ل.أ»، 36 سنة، و«إسراء.ال.ع»، 26 سنة، و«السيد.م.ال»، 37 سنة، و«محمد.ا.ال» 24 سنة، و«عادل.ع. ر» 24 سنة، و«محمود.ر»، 16 سنة، و«نادية.م» 33 سنة، و«همس.ال.ال» 9 سنوات، و«محمد.ال.ال» 5 سنوات .

كما أصيب «محمد.ع .ع» 11 سنة، و«إسلام.س.م» 29 سنة، و«عاشور.م.ر»، 50 سنة، و«محمد.ا.ع»، 15 سنة، و«سعيد.م.ا»، 23 سنة،«أحمد.ع.ال» 42 سنة، و«أحمد.ع .ال»، 12 سنة، و«محمد.ا.ع»، 24 سنة، و«حسين.م.ح »، 19سنة، جميعهم مصابين بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء ومقيمين مركز كفر الزيات بالغربية.

نقل المصابين إلى مستشفى إيتاي البارود

ونقل المصابين جميعاً إلى مستشفى إيتاي البارود العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.