أسماء المصابين في حادث أسيوط نتيجة تصادم سيارة نقل وميكروباص

تنشر«الوطن»، أسماء المصابين في حادث أسيوط، الذي وقع اليوم الجمعة بين سيارة ربع نقل وأخرى ميكروباص على طريق «أسيوط- البداري الشرقي» الذي تسبب في إصابة 12 شخصا بجروح متفرقة وتم تحويلهم إلى مستشفيات أسيوط لتلقي العلاج.

أسماء المصابين في حادث أسيوط

تضمنت أسماء المصابين في حادث أسيوط: «كلثوم.أ.ر» 55 عاما، و«نرمين.س. م 24 عاما» و«محمد.ع. م.أ» 35 عاما و«أشرف. ش. ع» 56 عاما، وفتاة أخرى مجهولة الاسم والعنوان تبلغ من العمر 20 عاما، و«رضا.ك.ر.إ» 35 عاما و«نعمات.و.ح» 30 عاما

كما شملت أسماء المصابين في حادث أسيوط «أبانوب.ر.ك» 3 سنوات، و«منال.ع. س» 42 عاما و«هدي.ع.م» 32 عاما، و«إلهام.ز.ش» 45 عاما، و«آلاء.ع.ع» 22 عاما وتم نقلهم إلى مستشفيات أسيوط لتلقي العلاج.

بلاغ بوقوع حادث تصادم بين سيارتين

كان اللواء أحمد جمال الدين مدير أمن أسيوط، تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة الفتح يفيد بوقوع حادث تصادم علي طريق «أسيوط- البداري الشرقي» بين سيارة ربع نقل وأخرى ميكروباص ووجود مصابين.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف والأجهزة التنفيذية وضباط وحدة المباحث وتبين وقوع الحادث بين سيارة ربع نقل تحمل لوحات معدنية «9182- ي ق ج»، ميكروباص يحمل أرقام 8397- ي ا ط ونتج عن الحادث إصابة 12 شخصًا وتم نقلهم إلى المستشفيات أسيوط لتلقي العلاج.