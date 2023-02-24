محكمة فرنسية تعاقب سعد لمجرد بالسجن 6 سنوات بتهمة الاغتصاب

قضت محكمة الجنايات بباريس، بحبس المطرب المغربي سعد لمجرد، 6 سنوات منها سنة نافذة، بتهمة الاعتداء الجنسي على فتاة فرنسية تدعى «لورا»، حسب قناة «سكاي نيوز» الإخبارية.

تغريم سعد لمجرد 375 ألف يورو

وغرمت المحكمة المطرب سعد لمجرد مبلغ 375 ألف يورو، ومنعه من دخول فرنسا لمدة 5 أعوام.

سعد لمجرد مدان في قضية وقعت عام 2016

تعود تلك الواقعة التي أبلغت عنها «لورا»، إلى شهر أكتوبر 2016، بعدما أفاد موظفو فندق فرنسي بأن امرأة شابة كانت ترتدي قميصاً ممزقاً لجأت إليهم وهي تبكي وتشعر بالرعب، وبأنهم أوقفوا رجلاً مخموراً كان يطاردها، وجرى سجن سعد لمجرد عام 2018 لفترة وجيزة، بعدما وُجهت له تهمة اغتصاب شابة أخرى في فرنسا أيضا.