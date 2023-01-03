«نفسي أشوفك».. تعرف على تفاصيل أغنية سعد لمجرد المصرية الجديدة

يستعد الفنان المغربي سعد لمجرد لطرح أغنيته المصرية الجديدة «نفسي أشوفك» والتى من المقرر أن تطرح رسميا خلال بداية العام الجديد 2023.

سعد لمجرد يشدو بأغنية «نفسي أشوفك» فى شرم الشيخ

الأغنية غناها سعد لأول مرة خلال تواجده في مصر لإحياء حفل مدينة شرم الشيخ، وقدمها وهو يعزف على البيانو فى الحفل وسط تفاعل كبير من الجماهير المتواجدة.

لمجرد في تصريحات لـ«الوطن» كشف تفاصيل الأغنية قائلة: «الأغنية باللهجة المصرية وستكون أولى أعمالي المصرية للعام الجديد وهي من كلمات هاني عبد الكريم وألحان أحمد الهرمي ومن المقرر أن نعمل حاليا على توزيعها».

«نفسي أشوفك» من كلمات هاني عبد الكريم

أشار سعد لمجرد إلى سعادته بتحقيق أغنية «من أول دقيقة» هذا النجاح الكبير، قائلا «مبسوط إن غنيت رومانسي فى أغنية من أول دقيقة، والجمهور حبها».

وحرص «لمجرد» على توجيه الشكر لكل فريق عمل الأغنية، حيث كان سعيدا بالتعاون معهم، وهم الفنانة إليسا والشاعر أمير طعيمة، والملحن رامي جمال، والموزع أحمد إبراهيم .