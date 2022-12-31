سعد لمجرد لـ«الوطن» بعد حصوله على الأعلى مشاهدة في 2022 : كنت محظوظا

ساعات تفصلنا عن انتهاء عام 2022 وانطلاق العام الجديد 2023، وهناك الكثير من الفنانين الذين حققوا نجاحات كبيرة خلال العام الجاري، ومن بينهم الفنان سعد لمجرد الذي حقق المركز الأول على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب» بأغنيته «من أول دقيقة» التي قدمها بالتعاون مع الفنانة إليسا.

وأبدى سعد لمجرد لـ«الوطن» سعادته بهذا الإنجاز، قائلا «كنت سعيد الحظ في 2022، وحققت نجاحات مميزة، وقدمت أعمالا لاقت إعجاب الجمهور».

سعد لمجرد يحتل المركز الأول في عام 2022

وأشار سعد لمجرد إلى سعادته بتحقيق أغنية «من أول دقيقة» هذا النجاح الكبير، قائلا «مبسوط إن غنيت رومانسي فى أغنية من أول دقيقة، والجمهور حبها».

وحرص «لمجرد» على توجيه الشكر لكل فريق عمل الأغنية، حيث كان سعيدا بالتعاون معهم، وهم الفنانة إليسا والشاعر أمير طعيمة، والملحن رامي جمال، والموزع أحمد إبراهيم .

يذكر أن نسبة مشاهدة أغنية «من أول دقيقة» لسعد لمجرد وإليسا وصلت خلال 7 أشهر إلى 315 مليون مشاهدة.