الفنان سعد لمجرد يغادر شرم الشيخ بعد انتهاء حفله: «ليلة لن أنساها»

عبّر الفنان المغربي سعد لمجرد، عن سعادته بإحياء حفل مدينة شرم الشيخ والذي امتد حتى الساعات الأولى من صباح اليوم، من خلال نشر مقطع فيديو له أثناء مغادرته مدينة السلام، وذلك عبر خاصية «ستوري»، عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «انستجرام».

حفل سعد لمجرد في مصر

وظهر سعد لمجرد، في الفيديو أثناء مغادرته شرم الشيخ، بعد انتهاءه من احياء حفله الغنائي، موجهًا رسالة شكر إلى مصر وشرم الشيخ، معبرا عن سعادته بالأجواء التي صاحبت الحفل وتفاعل الجمهور معه: «حفلة مش هنساها أبدًا.. شكرًا على كل لحظة عشناها معاكم.. أتمنى أشوفكم تاني قريب».

ايه اليوم الحلو ده

كما وصف عبر خاصية ستوري، الحفل الذي أقامه في شرم الشيخ بأنها ليلة العمر، مصحوبًا بجزء من أغنية أحمد سعد «إيه اليوم الحلو ده.. ايه الناس الحلوة دي».

تفاعل الجمهور

وكان سعد لمجرد، وصل إلى مدينة شرم الشيخ خلال اليومين الماضيين، وعقد مؤتمرًا صحفيًا، ولقاءات مع عدد من وسائل الإعلام، عبر خلالها عن سعادته بإحياء حفلًا غنائيًا على أرض مصر.

وخلال الحفل قدم عدد كبير من الأغاني وسط تفاعل الجمهور معه وكان على رأس الحضور هالة صدقي ونيرمين الفقي، ورددوا معه أغنيات مثل «الحلق اللي عامل قلق، غلطانة، إنت معلم، إنساي».