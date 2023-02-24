مسؤول بـ«عكار»: الإغاثية: ملف «الوطن» ركز على أزمة إنسانية نعيشها منذ عام

أشاد ناصر سليمان، المسؤول بمنظمة عكار للإغاثة والشؤون الإنسانية، بملف «من يوقف الحرب؟» والمنشور بصدارة عدد جريدة «الوطن» اليوم الجمعة، والذي يُعد توثيقا للأزمة بين روسيا وأوكرانيا، مشيرا إلى أن عدد ضحايا الأزمة تعدى 300 ألف من الجانبين.

13 مليون لاجئ من أوكرانيا

وأضاف سليمان في اتصال هاتفي لـ«الوطن»: «لا يمكن إغفال أن الملف يوثق عاما كاملا مع وضع سيناريوهات لحل الأزمة، لا سيما أنها خلَّفت الكثير من الأزمات الإنسانية مثل اللاجئين والنازحين الذين تعدوا الـ13 مليون في دول الجوار الأوكراني».

وتابع :«ملف جريدة الوطن يؤكد أن الإنسانية هي الحل بعيدا عن الصراعات والدمار، والاختلافات بين البشر من الممكن حلها بالطرق الدبلوماسية، خاصة وأن أي صراع جميع الأطراف فيه تكون خاسرة».

جريدة «الوطن» تستهدف توثيق الأزمة الروسية الأوكرانية

وأشار سليمان إلى أن ملف جريدة الوطن يستهدف توثيق الأزمة الروسية الأوكرانية، مؤكدًا أن الملف يحتوي على تساؤلات كثيرة تهم المواطن العادي، موضحًا أن صحيفة الوطن تعمل على توعية المواطن المصري بما يحدث في العالم.